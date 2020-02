Sanremo: Alba Parietti mette in guardia Amadeus e Fiorello (Di martedì 4 febbraio 2020) Alba Parietti ha parlato della coppia Amadeus – Fiorello e del 70° Festival di Sanremo, in un’intervista ad Adnkronos in cui non ha nascosto il suo punto di vista sulle polemiche innescate intorno alle dichiarazioni del conduttore (accusato di sessismo per alcune considerazioni su Francesca Sofia Novello). Alba Parietti parla di Amadeus e Fiorello “Invidiosi e cacciatori di clic puntano alla lite tra Amadeus e Fiorello“: è così che Alba Parietti dipinge i contorni di una situazione che avrebbe vissuto in prima persona, sostenendo che la coppia che si affaccia alla 70esima edizione del Festival di Sanremo “non potrebbe funzionare meglio“. Secondo la showgirl, i due conduttori, con le loro differenze, restituirebbero l’immagine di un equilibrio pressoché perfetto tra umorismo e professionalità. A suo dire sarebbe un “connubio ideale“, ghiotto boccone sulla tavola di chi ... thesocialpost

