Sanremo 2020, Fiorello ospite fisso: “Sarò l’amico di Amadeus. Ecco cosa gli dirò…” (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020, Fiorello ospite fisso Quale sarà il ruolo di Fiorello al Festival di Sanremo 2020? Questa la domanda che in tantissimi si sono fatti e si stanno facendo ora, a poche ore dalla prima puntata della kermesse canora, giunta alla 70esima edizione e condotta da Amadeus. Oggi, 4 febbraio 2020, avremo la risposta certa. Intanto a rispondere al quesito, in maniera chiaramente ironica, è stato il diretto interessato: “cosa farò a Sanremo 2020? Sarò l’amico del conduttore!”, le parole dello showman ai microfoni di DeeJay Chiama Italia, lo show radiofonico mattutino condotto da Linus e Nicola Savino. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Poi ha aggiunto che si divertirà a prendere ‘bonariamente’ in giro il buon Amadeus con frasi canzonatorie del tipo: “Che c*zzo hai fatto? Ma perché hai detto ’sta cosa…?”. Probabile poi che Fiorello, fresco del successo con ... tpi

