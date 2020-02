Riprendono gli appuntamenti con la “LaLineaScritta” di Antonella Cilento (Di martedì 4 febbraio 2020) Giovedì 6 febbraio 2020, alle ore 18.30, presso il Palazzo della Marina Militare di Napoli appuntamento con la “Lalineascritta – Laboratori di Scrittura”. Inizierà quindi da Napoli, giovedì 6 febbraio, il nuovo viaggio della rassegna culturale creata da Antonella Cilento e denominata “Strane Coppie” 2020, che si articolerà in cinque fondamentali tappe tra Napoli, Roma e Milano, immergendosi nelle ombre della letteratura straniera con il tema “Shadows- L’ombra e la penna”. Pertanto, al Palazzo della Marina Militare di Napoli, i due grandi scrittori Robert Louis Stevenson e Jorge Luis Borges saranno raccontati da Sergio Garufi e Giuseppe Montesano e per la prima volta, gli incontri saranno tradotti anche in lingua dei segni italiana, alias “LIS”. Le fantastiche e oniriche ombre e visioni di questi due grandi maestri della letteratura di Ottocento e ... 2anews

