Riforma pensioni 2020 ultim’ora: quota 41 e non solo in piazza a Roma il 25/3 (Di martedì 4 febbraio 2020) Le ultime novità sulla Riforma pensioni al 4 febbraio arrivano dai lavoratori precoci che annunciano attraverso un post su facebook di aver stabilito la data della prossima Manifestazione su Roma, inizialmente si era pensato di scendere in piazza ad Aprile, poi i lavoratori ci hanno spiegato che la cosa migliore e non far passare troppo tempo e scendere in piazza quanto prima per far comprendere al Governo e ai sindacati che loro non hanno alcuna intenzone di smettere di lottare. L’obiettivo resta in primis la quota 41 per tutti indipendentemente dall’età, ma gli amministratori dei vari gruppi chiedono a tutti, donne, disoccupati, precoci, quarantunisti di unirsi e scendere insieme in piazza a Roma, mercoledì 25 marzo, al fine di chiedere una Riforma pensioni equa e strutturale, che serva ai lavoratori oggi per accedere alla pensione con dignità e permetta ai giovani di ... pensionipertutti

CatalfoNunzia : Oggi al @MinLavoro abbiamo avviato il primo dei cinque tavoli di confronto coi sindacati sulla riforma delle pensio… - CatalfoNunzia : Il governo va avanti, abbiamo un programma da realizzare. Ora la riforma delle pensioni per cambiare la legge Forne… - fattoquotidiano : A Parigi contro la riforma delle pensioni scendono in piazza anche i pompieri. Che si danno fuoco e vengono mangane… -