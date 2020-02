Radon: Spisal di Crotone avvia monitoraggio con il supporto di Arpacal (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spisal) dell’Azienda Sanitaria di Crotone, diretto dalla dr.ssa Rosa Bilotta, ha dato il via questa mattina al posizionamento dei dosimetri per la misurazione della presenza di gas Radon in edifici pubblici della provincia Crotonese. La campagna dell’Asp – finanziata con appositi fondi della Regione Calabria dedicati alle aziende sanitarie – è affiancata dal Laboratorio “E. Majoarana” del Dipartimento provinciale di Catanzaro dell’Arpacal che, oltre ad una formazione mirata per gli ispettori sulle metodiche da usare per il posizionamento dei dosimetri, curerà anche la fase analitica in laboratorio restituendo, appunto, all’Asp di Crotone i rapporti di prova. I dati acquisiti, inoltre, confluiranno nella banca dati che l’Arpacal sta implementando su scala regionale per restituire un quadro dettagliato della ... meteoweb.eu

ArpaCalabria : Radon: Spisal dell'ASP di Crotone avvia monitoraggio con il supporto di Arpacal -