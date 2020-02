Parla una delle donne molestata da Weinstein: "Sembrava ermafrodito" - (Di martedì 4 febbraio 2020) Pina Francone Jessica Mann in udienza descrive il corpo del produtore che rischia il carcere a vita: "Ho pensato che fosse deforme" "Ho pensato che fosse deforme ed ermafrodito. Aveva profonde cicatrici, non aveva i testicoli e Sembrava avesse una vagina". Così Jessica Mann, una delle donne coinvolte nel processo contro Harvey Weinstein, descrive così il corpo del produttore cinematografico statunitense, che ora rischia una condanna all'ergastolo. Accusato di molestie e abusi sessuali, l'ex re di Hollywood si è dichiarato non colpevole anche dell'accusa mossagli dall'attrice 34enne, che sostiene di essere stata stuprata nel 2013 al DoubleTree Hotel a Midtown, a Manhattan, New York. La Mann, in aula di tribunale per un'udienza del processo, ha ripercorso gli incontri con l'ex produttore, ammettendo di avere anche avuto un rapporto sessuale consensuale con Weinstein quando ... ilgiornale

