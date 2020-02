Kobe Bryant: l’ASI ha chiesto la cittadinanza onoraria per lui (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo la morte del campione dei Lakers, tutto il mondo si è mobilitato per ricordarlo tra tornei, commemorazioni e saluti da parte delle società sportive. Anche l’Italia ha fatto la sua parte, con l’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) che ha chiesto la cittadinanza onoraria per Kobe Bryant. cittadinanza onoraria per Kobe Bryant L’ASI ha infatti espressamente fatto richiesta di una concessione ‘post mortem’ per meriti speciali, già conferita in vita (ex articolo 9 della legge 91/92) ad atleti che si siano distinti per grandi meriti sportivi. Si tratta di una procedura complessa, che la Legge sulla cittadinanza prevede, in via ordinaria, come concessione meritoria e non alla memoria. Ma, come per altri casi particolarmente emblematici in cui si è richiesta la cittadinanza onoraria per meriti speciali post mortem, anche nella peculiarità del caso di Kobe ... notizie

