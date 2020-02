In Trentino nascerà un parco faunistico per ‘lupi e orsi problematici’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Un parco faunistico in val Rendena in Trentino al posto di una ex cava mineraria, dove si estraeva il feldspato, minerale per l’industria ceramica. L’idea di riconvertire una zona, quella compresa fra l’Adamello a ovest e il Gruppo del Brenta a est, precedentemente dedicata ad attività industriali in un parco, sarebbe anche interessante. Se, per riportare ad uno stato naturale un luogo, diciamolo chiaramente, iper sfruttato dall’uomo, si spendono denari pubblici per un servizio di riqualificazione ambientale, si potrebbe anche dire che ogni tanto qualche idea sostenibile si vede apparire. Ma allora, dove sta la perplessità che qui vorrei esternare? Il problema nasce quando da una buona idea di riqualificazione di un territorio precedentemente sfruttato, si vuole spostarsi in una fonte di sfruttamento di animali selvatici, per il solo fine di attrarre ulteriore turismo. Il parco ... ilfattoquotidiano

