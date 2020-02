Gessica Notaro ed Antonio Maggio a Sanremo 2020 con La Faccia E Il Cuore, testo scritto con Ermal Meta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gessica Notaro ed Antonio Maggio a Sanremo 2020 con La Faccia E Il Cuore, canzone scritta da Antonio Maggio ed Ermal Meta. A proposito del brano, Ermal Meta ringrazia l'amico Antonio Maggio su Twitter: "Grazie di aver lasciato nelle mie mani una piccola parte della meravigliosa canzone che hai scritto". La presenza di Gessica Notaro ed Antonio Maggio nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 è stata confermata la mattina stessa in conferenza stampa. Il brano è particolarmente riflessivo, contro la violenza sulle donne; è stato scritto da Antonio Maggio ma Ermal Meta è intervenuto per occuparsi di una piccola parte di una canzone "meravigliosa". Stando a quanto riferisce Rockol, il brano sarebbe stato presentato per la gara dei Campioni per poi essere scartato da Amadeus, direttore artistico della kermesse canora numero 70. Non incluso tra i 24 pezzi in gara tra i Campioni, ... optimaitalia

AntonioMaggios : SORPRESA!! É una grandissima emozione per me tornare questa sera sul palco del @SanremoRai insieme a una grande don… - IlContiAndrea : #Amadeus: 'Questa sera Gessica Notaro questa sera canterà una canzone scritta da Ermal Meta. È una canzone manifest… - Raiofficialnews : #Sanremo2020, serata #4febbraio: ospiti Gessica Notaro e @AntonioMaggios, canteranno una canzone scritta da Antoni… -