Coronavirus: oltre 3mila persone in quarantena su una nave da crociera in Giappone (Di martedì 4 febbraio 2020) Coronavirus: oltre 3mila persone in quarantena su una nave da crociera in Giappone oltre 3mila persone sono in quarantena su una nave da crociera ferma nella baia di Yokohama, in Giappone, a causa del Coronavirus. Secondo quanto ricostruito dal portavoce del governo Giapponese Yoshihide Suga, l’allerta è scattata dopo che un passeggero di 80 anni, sbarcato lo scorso 25 gennaio a Hong Kong, è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo “non si era sottoposto a visita medica all’interno della nave mentre navigava con noi” ha affermato la Carnival Japan, l’azienda proprietaria della nave da crociera, in una nota. “Secondo l’ospedale in cui si trova, le sue condizioni sono stabili e non sono state riscontrate infezioni tra i membri della sua famiglia che viaggiavano con lui” si legge ancora nel comunicato della compagnia. Le ultime notizie ... tpi

