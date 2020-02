Coronavirus in Cina: carcere per chi diffonde false notizie, pena di morte per chi contagia (Di martedì 4 febbraio 2020) La linea dura delle autorità locali fanno parte di una nuova massiccia campagna intrapresa da Pechino per contrastare la paura del contagio che si è diffusa nel Paese a causa dell'epidemia e che sta creando numerosi problemi. Alcuni tribunali in diverse parti della Cina hanno fornito linee guida con pene drastiche come carcere e pena di morte. fanpage

