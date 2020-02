Cantiere Irpef, a ciascuno la propria tassa (Di martedì 4 febbraio 2020) Il fatto che l’evasione fiscale sia pari a circa 100 miliardi l’anno associato a una diffusa repulsione degli italiani verso tasse, balzelli, contributi e agenzie varie, dovrebbe da tempo farci pensare come sia arrivata l’ora di riformulare il patto fiscale tra i cittadini e lo Stato.Questo rapporto non è mai stato facile e non si ha neppure l’impressione che sia possibile escogitare qualcosa per renderlo più bello, eppure ci si può lavorare. Forse si sta prendendo l’iniziativa giusta quando si dichiara – come ha fatto il ministro Gualtieri – l’intenzione di aprire un “Cantiere” per ripensare l’imposta sui redditi delle persone fisiche.L’Irpef è un’imposta che conosciamo bene, fin dal lontano 1974. Ma nel tempo è cambiata, non è più la stessa. Era partita ... huffingtonpost

