Virus,esperti Usa:il rischio è pandemia

Il coronasembra sempre più una: "E'molto,molto trasmissibile, e quasi certamente sarà una" afferma Anthony Fauci, il direttore dell'Istituto americano per le allergie e le malattie infettive. Gli scienziati, riporta il New York Times, non sanno ancora quanto letale sia il coronache si sta difondendo più come un'influenza che come le 'cugine' Sars o Mers. Ed è proprio la sua rapida diffusione a preoccupare. Secondo alcuni modelli il numero reale di casi è di 100.000 o più.(Di lunedì 3 febbraio 2020)