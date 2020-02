Vercelli, agenti aggrediti da detenuto africano: in tre in ospedale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero si è scagliato contro uno dei poliziotti dopo aver ricevuto un rifiuto alla sua richiesta: presi a pugni e testate i due colleghi dell'agente, accorsi in suo aiuto. Il garante dei detenuti Bruno Mellano ha dichiarato l'allarme rosso Ennesimo episodio di violenza in carcere, stavolta la notizia arriva dalla casa circondariale Billiemme di Vercelli, dove ben tre agenti di polizia sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo essere stati assaliti da un detenuto straniero. In seguito all'incresciosa vicenda, i sindacati hanno protestato a gran voce, richiamando ancora una volta l'attenzione sulle gravi condizioni in cui versano i penitenziari italiani. Il fatto, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la vicenda, si è verificato durante il pomeriggio di ieri, domenica 2 febbraio. Tutto, stando alle ... ilgiornale

