Super Bowl 2020, Shakira e Jennifer Lopez sono fuoco. Foto, setlist e recensione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Niente effetti speciali o quasi per lo spettacolo dell'HalfTime Show del Super Bowl 2020 di Jennifer Lopez e Shakira. Bastano la musica,le voci e le coreografie che le hanno rese le star del pop latino e mondiale che sono. Il loro è un live pulito e di una precisione chirurgica anche nel passarsi la scena: 6 minuti a Shakira, che apre l'intermezzo musicale, 5 per Jennifer Lopez e quindi 3 insieme cantando entrambe in duetto una propria canzone. Del resto, sia Shakira sia Jennifer Lopez, si erano già esibite in occasioni simili (Jennifer Lopez ha usato anche il set del suo live mai mondiali di calcio femminili del 1998 come videoclip di Let's Get Loud) e nella stessa modalità entusiasmando le folle. Unici strappi alla sobrietà della scena, un cambio d'abito per “Jenny from the block” che ha inserito nella sua scaletta anche un numero di pole dance nell'anno del suo film Le ragazze di ... gqitalia

