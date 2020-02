Sconcerti: “Il Napoli può ambire all’Europa, deve provarci” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il giornalista del Corriere della Sera Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, durante Marte Sport Live. Sull’Inter. “Conte lo conosciamo per cui non mi soffermerei sulle sue parole, piuttosto quello che ho visto ieri è stata un’Inter che ha sofferto molto. Ma nonostante ciò, vinceva 2-0 grazie al suo centravanti. La forza dell’Inter è stata dimostrata dal modo con cui ha rovesciato una gara che stava subendo”. Sul Napoli e gli obiettivi che deve porti la squadra di Gattuso: “Dopo le vittorie su Lazio e Juventus il Napoli può ambire all’Europa, ma deve conquistare 40 punti in 17 partite. Non è facile, perché si tratterebbe di tenere una media-scudetto, ma il Napoli deve provarci”. L'articolo Sconcerti: “Il Napoli può ambire all’Europa, deve provarci” ilNapolista. ilnapolista

Sconcerti : “Il Napoli è la squadra che ha deluso di più nel 2019” : Calciomercatoweb.com intervista Mario Sconcerti . Il giornalista del Corriere della Sera fa una sorta di bilancio di fine anno, con tanto di pronostici per il 2020. squadra rivelazione è stata, per Sconcerti , l’Atalanta. “Il 2019 è stato l’anno della sua definitiva affermazione. Il terzo posto nello scorso campionato è stato straordinario, così come la qualificazione agli ottavi di Champions League, nonostante l’infortunio di Zapata ...

Sconcerti : “Il progetto Ancelotti é esaurito” : Mario Sconcerti è intervenuto ai microfono di Radio Marte parlando di Carlo Ancelotti e del suo progetto tecnico al Napoli “Il calcio all’italiana visto dal Napoli ad Anfield è tornato ad essere molto interessante e poi mi piace sottolineare anche come l’Inter giochi sulle ripartenze. Il progetto tecnico di Ancelotti è esaurito perché in alcuni momenti ha dato grande luce. Quando si gioca bene contro le grandi squadre e abbastanza male contro ...

Sconcerti : “Il calcio inglese è il più bello del mondo per la velocità - Conte e Sarri sono durati tre anni in due” : Non è un problema atletico, non è una questione tattica. E’ la tecnica. Il calcio inglese è il migliore del mondo perché hanno calamitato i migliori, i più bravi, i più veloci. Mario Sconcerti non parla di velocità pura, ma proprio di abilità nel gestire il pallone, nel farlo girare vorticosamente, nel controllarlo. In un editoriale sul Corriere della Sera Sconcerti risponde alla domanda: perché Liverpool-City è la partita più bella del ...

