Sampdoria, Tonelli: «La classifica non deve metterci ansia» – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Lorenzo Tonelli ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Napoli. Le parole del difensore blucerchiato (-Dalla nostra inviata, Francesca Faralli) Tocca a Lorenzo Tonelli commentare la sconfitta rimediata dalla Sampdoria contro il Napoli a Marassi. Queste le parole del difensore blucerchiato in zona mista. «Abbiamo regalato i primi dieci minuti, poi abbiamo cambiato modulo e abbiamo trovato le distanze giuste e riproposto una qualità di gioco buona. Nel finale ci siamo fatti prendere dalla voglia di vincere e abbiamo peccato di poca lucidità». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Davide_piase : Pagelle #SampNapoli: Audero 5, Thorsby 6, Colley 5.5, Tonelli 6.5, Augello 6.5, Linetty 5.5, Ekdal 6, Jankto 5.5, R… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Tonelli: 'Napoli? Affetto e stima reciproco, gli azzurri hanno una posizione in classifica che non rispecch… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SAMPDORIA - Tonelli: 'Napoli? Affetto e stima reciproco, gli azzurri hanno una posizione in classifica che non rispecc… -