“Oddio!”. La ‘nuova’ Francesca Cipriani entra in studio. Barbara D’Urso, incredula, si butta in terra (Di lunedì 3 febbraio 2020) Solo una settimana fa Francesca Cipriani era tornata all’attacco contro Barbara Alberti, scrittrice e concorrente del Grande Fratello Vip. Il rapporto tra le due non è mai stato roseo l’eliminazione di Pasquale Laricchia, durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip, ha infastidito ancora di più la showgirl che ha chiesto alla produzione del reality show di Canale 5 di prendere dei provvedimamenti nei confronti della scrittrice. “Ha fatto eliminare Pasquale, ha influenzato il televoto con le sue parole. Un pover’uomo, simpaticissimo. Barbara Alberti è un’esaltata, non sa quello che dice. Dovrebbe fare la nonna e dare il buon esempio. – aveva detto la Cipriani – Dice cattiverie su tutti. Ha insultato Paola Caruso, Imma Battaglia, Eva Grimaldi, Valeria Marini. Nessuno interviene. Dice sempre le parolacce, non ha rispetto. È infida”. ( ... caffeinamagazine

