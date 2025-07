Tour de France l’8^ tappa di Laval Espace Mayenne la vince Milan

Ecco allora un emozionante spettacolo di velocità e tenacia, con Milan che conquista la vittoria a Laval Espace Mayenne, rendendo ancora più avvincente questa edizione del Tour de France. La gara continua a sorprendere, regalando momenti di pura adrenalina e competizione senza precedenti. Restate sintonizzati, perché il viaggio attraverso le meraviglie della Francia promette ancora tante emozioni e colpi di scena.

Il Tour de France si sta facendo ogni giorno che passa più entusiasmante e l'8^ tappa di quest'oggi non ha deluso le aspettative, anzi: i dettagli. Quest'oggi – sabato 12 luglio – è andato in scena il secondo weekend del Tour de France. L'8^ tappa è stata una tappa all'insegna dei velocisti, a partire dalla tappa di oggi da Saint-Meen-le-Grand fino ad arrivare a Laval Espace Mayenne, nella splendida Regione dei Paesi della Loira. Ecco allora cos'è successo e chi ha trionfato. Tour de France: l'8^ tappa l'ha conquistata Milan, che gara per il velocista azzurro. Tappa incredibile per uno straordinario Jonathan Milan: il velocista ha perciò dominato la volata a Laval e ha conquistato la prima tappa al Tour de France della sua carriera.