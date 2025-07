Se l’hai fatto rischi grosso | partono i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate

Se hai utilizzato le detrazioni sanitarie in modo scorretto o hai apportato modifiche non autorizzate alla tua dichiarazione precompilata, attenzione: l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli incrociati. Questa strategia mira a individuare eventuali irregolarità e a garantire la trasparenza fiscale. Rimanere informati è fondamentale per evitare sanzioni e rischi inutili. Leggi tutto e scopri come difenderti da possibili contestazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di far partire i controlli incrociati per un’azione altamente sconsigliata: nel mirino ci sono le detrazioni sanitarie indicante nella Dichiarazione Sulle detrazioni sanitarie dichiarate, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di intensificare i controlli. Maggiore attenzione sarà data alle modifiche nelle dichiarazioni precompilate, per individuare i soggetti maggiormente a rischio. I. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Se l’hai fatto, rischi grosso: partono i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate

