LIVE Sudafrica-Italia 10-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | Springboks indomabili in questo inizio

Il match tra Sudafrica e Italia si infiamma con gli Springboks che dominano all’inizio, portandosi sul punteggio di 10-0. Una sfida intensa e ricca di emozioni, con il pubblico che non smette di tifare. Rimani aggiornato in tempo reale per scoprire ogni novità su questa sfida epica: clicca qui per live progress! La partita promette ancora tanti colpi di scena e momenti da ricordare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Fuori il calcio da posizione defilata del 10 sudafricano. Sudafrica-Italia 10-0. 16? Meta convalidata, ora Libbok riproverà la trasformazione. 16? Revisione del TMO sull’assegnazione della meta. 16? Meta Sudafrica. Gran palla di Libbok che libera sulla destra van der Merwe che schiaccia agevolmente. 15? Scelgono la mischia i sudafricani. 15? Nuova touche nei 22 per gli Springboks, i quali fanno girare la palla da una parte all’altra. Menoncello recupera, ma non si era concretizzato il vantaggio. 14? Grande lavoro della maul delle casacche verdi. 12? Ha già recuperato l’ovale il Sudafrica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 10-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: Springboks indomabili in questo inizio

Test Match estivi: un cambio nell'Italia per Namibia e Sudafrica - L'estate della Nazionale Italiana di rugby si preannuncia ricca di sfide e emozioni, con un'attenzione speciale alle prossime sfide contro Namibia e Sud Africa.

