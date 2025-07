Landini | Profitti aumentati a dismisura perché non si vogliono far crescere i salari?

In un panorama segnato da disuguaglianze sempre più profonde, Landini denuncia come i profitti crescano a dismisura mentre i salari stagnano, accentuando il divario sociale. È urgente rilanciare politiche industriali che mettano al centro lavoro e persone, perché senza un adeguato aumento salariale, la forbice tra ricchi e poveri rischia di allargarsi ancora di più. Se non aumentano i salari, la crisi sociale peggiorerà...

“In una fase di aumento delle diseguaglianze che non ha precedenti”, bisogna parlare di politiche industriali “rimettendo al centro il lavoro e le persone”, dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla conferenza nazionale sulle politiche industriale del Pd. E sottolinea: “al primo punto c’è una questione salariale grande come una casa ” mentre “sono aumentati i profitti”, “se non aumentano i salari quando aumentano i profitti, quando dovrebbero aumentare?”. E nella Pubblica amministrazione “che sta offrendo aumenti del 6%”, inferiori al potere di acquisto perso per l’inflazione, – sottolinea ancora il leader della Cgil – “quello non è un aumento del salario, quella è una riduzione programmata del potere d’acquisto dei salari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Landini: “Profitti aumentati a dismisura, perché non si vogliono far crescere i salari?”

