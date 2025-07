Aumenti per pane pasta farina e birra | crollano giacenze di frumento

In Italia, nel solo ultimo mese, oltre un milione di tonnellate di frumento sono scomparse dalle scorte nazionali, segnando un drammatico crollo. Questo calo mette a rischio l’equilibrio tra domanda e offerta, con possibili rincari su pane, pasta, farina e birra. La situazione allarma consumatori e produttori: cosa ci aspetta in un mercato già sotto pressione?

Nel giro di un solo mese, in Italia, sono andate perse oltre un milione di tonnellate di frumento dalle scorte nazionali. Un crollo che, contribuendo a influenzare l’equilibrio tra domanda e offerta, rischia anche di far impennare i prezzi dei principali prodotti alimentari derivanti dal frumento: pane;. pasta;. farina;. birra.. È quanto emerge dai dati ufficiali del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), diffusi nell’ambito delle Riunioni Filiera Cereali ogni mese. Crollano le scorte e aumentano i prezzi. Secondo il monitoraggio sulle giacenze mensili di cereali, semi oleosi, farine e oli, le scorte di frumento tenero (utilizzato principalmente per produrre farina da pane, biscotti e dolci) e segalato sono passate da 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Aumenti per pane, pasta, farina e birra: crollano giacenze di frumento

In questa notizia si parla di: frumento - pane - pasta - farina

Le farine alternative In cucina, la farina è uno degli ingredienti principali: presente come base per tantissime ricette (per la preparazione di pasta, dolci, biscotti e pane) è anche fondamentale come addensante. La farina è infatti uno dei prodotti più utilizz Vai su Facebook

Aumenti per pane, pasta, farina e birra: crollano giacenze di frumento; Pasta senza glutine, un grande affare per le aziende: per i celiaci veri benefici?; Ma i grani antichi per fare pasta e pane sono migliori?.

Aumenti per pane, pasta, farina e birra: crollano giacenze di frumento - Perché la crisi delle scorte di frumento e orzo potrebbe trasformarsi in una crisi dei prezzi, con ricadute economiche e sociali significative per produttori e consumatori. Riporta quifinanza.it

Farina di frumento, proprietà e utilizzo - ELLE - Scoprite su Elle la farina di frumento integrale, deglutinata, la farina di frumento maltato e molto altro ancora. Secondo elle.com