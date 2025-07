Ciao Darwin 9 | le anticipazioni ospiti squadre e cast della prima puntata in replica

Se sei un appassionato di intrattenimento e vuoi rivivere le emozioni della prima puntata di Ciao Darwin 9, sei nel posto giusto! Questa sera, alle 21:30 su Canale 5, torna in replica lo storico show condotto da Paolo Bonolis, che mette a confronto due squadre in sfide irresistibili. Scopri tutti gli ospiti, le squadre e il cast di questa attesissima prima puntata, perché l'avventura sta per ricominciare!

, 12 luglio 2025. Questa sera, sabato 12 luglio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la prima puntata di Ciao Darwin 9, la nona e ultima edizione dello storico show condotto da Paolo Bonolis che mette a confronto due categorie contrapposte in una serie di prove. Al fianco di Bonolis, come sempre, prevista la presenza di Luca Laurenti, altro volto storico della trasmissione nata nel 1998. Come sottotitolo per questa edizione è stata scelta la frase “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei“, versetto di Giovanni 8,7. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della prima puntata in replica

In questa notizia si parla di: ciao - darwin - prima - puntata

Ciao Darwin, il clamoroso retroscena di Paolo Bonolis: una puntata fu censurata da Berlusconi - La verità dietro Ciao Darwin si fa sempre più intrigante: Berlusconi in persona avrebbe “censurato” una puntata che lo toccava da vicino! Un retroscena che svela la complessità dei rapporti tra televisione e politica.

Ciao Darwin: puntata 8 dicembre: Lavoratori contro Influencer; Stasera in tv (14 e 15 settembre): Paolo Bonolis chiude (per sempre) Ciao Darwin contro Carlo Conti; Ciao Darwin, stasera in prima serata su Canale 5 la sfida Scienza vs Occulto.

Ciao Darwin, Madre natura è onnipresente: ecco quanto guadagna - Cifre importanti, che però non possono essere paragonate a quelle dei conduttori. Secondo donnaglamour.it

Ciao Darwin 9 replica prima puntata in streaming e in tv, quando ... - Per chi si fosse la prima puntata di Ciao Darwin 9, in onda venerdì 24 novembre 2023, potrà recuperarla sia in streaming che in tv. Da spettacoloitaliano.it