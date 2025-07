Montemurlo | distrutte dalle fiamme nella notte quattro aziende Procura indaga per incendio doloso

Un violento incendio ha devastato Montemurlo tra l'11 e il 12 luglio 2025, distruggendo quattro aziende e cinque capannoni, alcuni completamente andati in fumo. Le fiamme, di origine sospetta, stanno ora sotto inchiesta per incendio doloso, mentre le comunità locali si interrogano sulle cause di questa tragedia. Un episodio che scuote il territorio e richiede risposte chiare e rapide.

Fiamme nella notte fra l'11 e il 12 luglio 2025, a Montemurlo (Prato) all'esterno di un'impresa di logistica riconducibile a un italiano, la Verrilli srl. Il rogo ha distrutto la struttura e interessato altre tre aziende per complessivi cinque capannoni, alcuni dei quali andati completamente distrutti

