Arrampicata sportiva | Rogora e Placci brillanti nelle qualificazioni del Lead a Chamonix

L’arrampicata sportiva si accende a Chamonix con prestazioni brillanti degli atleti italiani Laura Rogora e Giovanni Placci nelle qualificazioni di lead. Nelle prime sfide della tappa di Coppa del Mondo, la passione e il talento dei nostri portacolori emergono in modo straordinario, promettendo emozioni fino all’ultima presa. La loro determinazione apre le porte a un entusiasmante percorso verso le finali, rafforzando la posizione dell’Italia nel panorama internazionale.

Il primo turno della gara di lead, nell'ambito della tappa di Coppa del Mondo in corso di svolgimento a Chamonix, per quanto riguarda l'arrampicata sportiva, inizia al meglio per i colori italiani. Sulle pareti francesi infatti, dove contestualmente si tiene anche lo speed, Laura Rogora al femminile – seconda con lo score di 2.0 – e Giovanni Placci al maschile – al nono posto con il punteggio di 9.67 – centrano l'obiettivo di passare il primo taglio e accedere alle semifinali. Soddisfazione, fra gli uomini, anche per Filip Schenk, 20esimo 20.87, e Stefano Ghisolfi, 24esimo a 23.69: entrambi faranno compagnia a Placci per andare a tentare il tutto per tutto nell'accesso alla finalissima.