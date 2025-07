Jonathan Milan spezza il digiuno italiano al Tour de France | volata regale a Laval

Jonathan Milan rompe il silenzio italiano al Tour de France 2025, regalando un’emozione indimenticabile a Laval. Con una volata regale, lo sprinter della Lidl-Trek supera Wout Van Aert, scrivendo una pagina storica per il ciclismo tricolore dopo sei anni di attesa. La vittoria di Milan non è solo un trionfo personale, ma anche un messaggio di forza e determinazione per tutto il movimento italiano. E ora, la corsa continua...

Jonathan Milan spezza il digiuno italiano al Tour de France: il velocista italiano vince l’ottava tappa della Grand Boucle 2025, battendo nella volata di Laval il belga Wout Van Aert. Per lo sprinter della Lidl-Trek, già in maglia verde, è la prima vittoria sulle strade di Francia. È servita la sua potenza per spezzare una maledizione che durava da 6 anni: l’ultimo italiano a vincere al Tour era stato Vincenzo Nibali il 27 luglio 2019 a Val Thorens, grazie a una fuga tra i monti della Savoia. Oggi invece in tutt’altro contesto, in una tappa per velocisti nel dipartimento della Mayenne, è arrivato lo sprint liberatorio di Milan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jonathan Milan spezza il digiuno italiano al Tour de France: volata regale a Laval

