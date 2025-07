Troppi sbarchi | la Grecia ferma l’accoglienza

L'emergenza migratoria in Grecia raggiunge un punto di svolta: dopo il boom di arrivi dalla Libia, il paese decide di bloccare temporaneamente le richieste d'asilo e adottare misure severe contro gli irregolari. Una scelta che riflette la crescente tensione tra solidarietà e sicurezza, mentre il premier Mitsotakis ribadisce: «Non siamo un corridoio verso l’Europa». Scopri come questa crisi sta rimodellando le politiche e i confini europei.

Dopo il picco di arrivi dalla Libia a Creta, stop di tre mesi all’esame delle richieste d’asilo per chi parte dal Nord Africa. Gli irregolari pizzicati sul territorio ellenico finiranno reclusi per cinque anni. Il premier Mitsotakis: «Non siamo un corridoio verso l’Europa». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Troppi sbarchi: la Grecia ferma l’accoglienza

