Inter Femminile arriva il comunicato ufficiale dei nerazzurri | Arriva la cessione di Gaia Lonati al Parma a titolo definitivo

Inter Femminile, Gaia Lonati lascia le nerazzurre: ufficiale il suo passaggio al Parma Femminile dopo l’ultima stagione in prestito. Cambio di maglia per Gaia Lonati, giovane attaccante italiana, che si trasferisce a titolo definitivo dall’ Inter Femminile al Parma. Un colpo in prospettiva per la formazione emiliana, che si assicura una giocatrice di talento e dal grande potenziale. Nata a Brescia il 4 aprile 2004, Lonati è una punta centrale di piede destro, alta 165 cm, cresciuta nel vivaio nerazzurro e protagonista nelle selezioni giovanili. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile dell’ Inter, la giocatrice ha collezionato esperienze in Primavera, mettendo in mostra qualità tecniche interessanti e una buona predisposizione al gioco offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com