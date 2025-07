Arezzo | muore motociclista nello scontro con un’auto Un ferito

Tragedia ad Arezzo: oggi pomeriggio, lungo la strada regionale 71 a Madonna di Mezzastrada, un grave incidente ha strappato la vita a un motociclista e lasciato un ferito. La dinamica, ancora al vaglio delle autorità , ha sconvolto la comunità locale. La tragedia ci ricorda quanto siano fragili i momenti di vita sulla strada e l’importanza di prestare massima attenzione. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa triste vicenda.

