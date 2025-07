Classifica Tour de France 2025 ottava tappa | Pogacar resta in maglia gialla Vingegaard oltre il minuto

L’ottava tappa del Tour de France 2025 si è rivelata un’occasione di conferme e strategie, con i velocisti pronti a sfidarsi su un percorso pianeggiante. Tuttavia, la vera protagonista rimane Pogacar, che resta in maglia gialla con un vantaggio cruciale, mentre Vingegaard si allontana di oltre un minuto. La corsa continua a sorprendere: quale sarà il prossimo colpo di scena?

L'ottava tappa del Tour de France 2025 era stata pensata per i velocisti, in modo da fare tornare protagoniste le ruote veloci dopo la cronometro individuale e il Mur-de-Bretagne. Il percorso completamente pianeggiante da Saint-Méen-le-Gand a Laval non ha rimescolato le carte in ottica classifica generale e così la situazione in graduatoria è rimasta identica a quella di ieri sera. Lo sloveno Tadej Pogacar indossa la maglia gialla con un vantaggio di 54 secondi nei confronti del belga Remco Evenepoel, mentre il danese Jonas Vingegaard è quarto con un ritardo di 1'17" preceduto di sei secondi dal francese Kévin Vauquelin.