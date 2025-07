Pagelle Tour de France 2025 tappa di oggi | Jonathan Milan porta in trionfo l’Italia con una volata mostruosa

L’ottava tappa del Tour de France 2025 ha regalato un’emozione indimenticabile: Jonathan Milan, con una volata mostruosa, riporta l’Italia sul podio dopo sei lunghi anni. La sua prestazione, da vero fuoriclasse, merita un 10 in pagella. Una vittoria che celebra il talento e la determinazione di un campione, capace di superare ogni ostacolo e di scrivere una pagina gloriosa nella storia del nostro ciclismo. Un trionfo che farà parlare a lungo.

PAGELLE OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Jonathan Milan, voto 10: finalmente! L’Italia torna a vincere una tappa al Tour dopo sei anni grazie al fuoriclasse friulano. Fino ad ora si era ben disimpegnato in questo Tour, soprattutto in chiave classifica a punti, ma mancava assolutamente la vittoria. Oggi se la va a prendere da fenomeno: il supporto della Lidl-Trek nell’ultimo chilometro è praticamente nullo, l’azzurro passa da un treno all’altro per poi lanciare una volata poderosa negli ultimi 200 metri, dove i rivali non possono neanche avvicinarsi. Domani per il bis, nel frattempo c’è portare la Maglia Verde a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it