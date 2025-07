foto primo allenamento in giallorosso per maita

È arrivato il momento di celebrare un nuovo capitolo: il primo allenamento in giallorosso di Mattia Maita, che si unisce con entusiasmo alla famiglia del Benevento. Dopo aver firmato il contratto fino al 2028, il centrocampista ex Bari ha già iniziato a correre e mettere benzina preziosa nelle gambe al fianco dei suoi nuovi compagni. La squadra si prepara a scrivere nuove emozioni e successi, con Maita pronto a fare la differenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Corre e mette benzina preziosa nelle gambe il Benevento che oggi ha svolto la consueta doppia seduta all'Antistadio Imbriani agli ordini di mister Auteri e del suo staff nel terzo giorno di allenamenti. La novità è stata la presenza di Mattia Maita, ex Bari che si è aggregato al gruppo dopo aver firmato giovedì scorso il contratto che lo legherà alla Strega fino al 2028 (LEGGI QUI). Presente anche Andrea De Falco, da poco investito del ruolo di collaboratore dell' area scouting.