Museo Archeologico di Tuscania si cambia | dal 5 agosto debutterà il biglietto d’ingresso

Dal 5 agosto, il Museo archeologico di Tuscania si rinnova: per visitarlo, sarà necessario acquistare un biglietto d’ingresso. Questo cambiamento mira a valorizzare ulteriormente il patrimonio e a garantire un’esperienza di qualità ai visitatori, all’interno dell’incantevole cornice dell’ex convento francescano di Santa Maria del Riposo. Preparati a scoprire i tesori nascosti di questa affascinante località, perché l’avventura archeologica sta per iniziare!

A partire dal 5 agosto, per visitare il Museo archeologico nazionale di Tuscania, allestito nella suggestiva cornice dell’ex convento francescano di Santa Maria del Riposo, è previsto un biglietto d’ingresso. L’introduzione del biglietto è stata approvata dalla Direzione regionale Musei nazionali. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

