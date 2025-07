Napoli questa è Spartak | la storia della scuola calcio popolare e gratuita

Nel cuore pulsante di Napoli, la scuola calcio popolare e gratuita “Napoli questa 232 Spartak” ha trasformato un centro sociale in un vivace laboratorio di sport e valori. Cento bambini, spesso a rischio, hanno trovato in questo spazio un’opportunità di crescita e speranza. Un luogo dove il pallone diventa strumento di riscatto e comunità, dimostrando che lo sport può cambiare vite e costruire un futuro migliore.

