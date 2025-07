LIVE Sudafrica-Italia 5-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | Springboks che partono subito forte

Assapora l'emozione di un live spettacolare tra Sudafrica e Italia nel test match di rugby 2025! I Springboks partono con determinazione, dominando fin dai primi minuti, mentre gli azzurri cercano di resistere e rispondere alle sfide. Rimani aggiornato in tempo reale cliccando qui e seguendo ogni azione, ogni tentativo e ogni momento decisivo di questa sfida imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Scelgono la mischia i sudafricani. 15? Nuova touche nei 22 per gli Springboks, i quali fanno girare la palla da una parte all’altra. Menoncello recupera, ma non si era concretizzato il vantaggio. 14? Grande lavoro della maul delle casacche verdi. 12? Ha già recuperato l’ovale il Sudafrica. La squadra di Le Roux si rifugia nuovamente in touche nei nostri 22 metri. 10? Non trasforma Libbok, non ci sono i due punti supplementari per gli uomini di Erasmus. 9? Il Sudafrica vince la mischia e cambia marcia con van der Merwe. L’ovale si sposta nelle mani di Mapimpi che si invola verso la linea di meta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 5-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: Springboks che partono subito forte

In questa notizia si parla di: sudafrica - diretta - springboks - italia

LIVE Italia-Namibia 73-6, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: prova consistente degli azzurri in attesa del Sudafrica - Il match tra Italia e Namibia si è concluso, offrendo una prova solida degli azzurri in vista del grande impegno contro il Sudafrica.

Summer Series, tre test match su Sky. Sudafrica e Italia di nuovo in campo; LIVE Sudafrica-Italia, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: seconda sfida ai campioni del mondo; Dove vedere Sudafrica-Italia in tv oggi, Test Match rugby 2025: orario, canale, streaming.

LIVE BLOG! Sudafrica-Italia: diretta scritta ed aggiornamenti in tempo reale di questa sfida dei test match estivi - 24 gli Azzurri continuano nei loro test match. eurosport.it scrive

Summer Series, tre test match su Sky. Sudafrica e Italia di nuovo in campo - Terza settimana di test match con tre grandi partite su Sky sabato 12 luglio, le rivincite dei test della scorsa settimana: si comincia alle 9. Lo riporta sport.sky.it