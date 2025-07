Napoli un altro furto in casa Grimaldi | ladri in un' abitazione del centro

Ancora un episodio preoccupante nel cuore di Napoli: ladri sono entrati nell’abitazione del presidente di Alis, Grimaldi, nel centro cittadino. La Polizia di Stato è subito intervenuta per le indagini, mentre ancora si cerca di capire l’entità del danno. Un richiamo alla sicurezza che non può essere sottovalutato, e che ci spinge a chiedere maggiori misure di tutela per i cittadini e le figure pubbliche.

Napoli, armi rubate nascoste in casa e tentato furto in strada: due arresti - Due arresti a Napoli nell'ambito dei servizi straordinari della Questura, mirati a combattere la detenzione abusiva di armi e il traffico di stupefacenti.

