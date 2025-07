Bonanni su Calhanoglu | Penso che se dovesse andare via andrà alle condizioni dell’Inter e non le sue Su Theo…

Bonanni analizza il possibile futuro di Calhanoglu: se dovesse lasciare l’Inter, le sue condizioni potrebbero cambiare, e non in suo favore. In tre anni, il turco è stato un punto di riferimento per il centrocampo nerazzurro, grazie a qualità e leadership. La sua crescita sotto Inzaghi ha fatto sognare i tifosi, ma ora il suo destino sembra intrecciato con scelte che potrebbero rivoluzionare il suo percorso. Resta da capire quale sarà il prossimo capitolo.

Bonanni ha rilasciato alcune dichiarazioni legate al futuro incerto di Hakan Calhanoglu: ecco le sue parole sul centrocampista turco. Negli ultimi tre anni, Hakan Çalhano?lu è stato uno dei protagonisti del centrocampo dell’ Inter, distinguendosi per continuità, qualità e leadership tecnica. Arrivato a parametro zero dal Milan nell’estate 2021, il centrocampista turco si è trasformato sotto la guida di Simone Inzaghi, passando da trequartista a regista basso, ruolo in cui ha brillato sia in Serie A che in Champions League. Nella stagione 202223 è stato tra i trascinatori della cavalcata europea conclusasi in finale contro il Manchester City, mentre nell’annata 202324 ha ulteriormente consolidato il suo ruolo, con prestazioni solide e una regia ordinata che ha spesso tolto pressione alla retroguardia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonanni su Calhanoglu: «Penso che se dovesse andare via, andrà alle condizioni dell’Inter e non le sue. Su Theo…»

