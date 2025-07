Imola via libera al progetto per la Domus del Rasoio

Imola dà il via libera al progetto per la Domus del Rasoio, un prezioso tesoro archeologico che il Comune intende valorizzare e condividere con tutti. La nuova sezione del Museo civico San Domenico promette di svelare i segreti di questo ritrovamento straordinario, offrendo ai visitatori un viaggio nel passato ricco di storia e mistero. Un passo importante verso la promozione culturale e il turismo locale, che trasformerà Imola in un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia.

Il Comune di Imola punta a valorizzare uno dei suoi ritrovamenti archeologici più preziosi. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori che porteranno alla nascita della nuova sezione archeologica del Museo civico San Domenico, interamente dedicata alla Domus. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

