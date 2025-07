Furto all’autolavaggio di Bagnacavallo | 2 arresti

Due uomini di 48 e 53 anni, originari rispettivamente di Lugo e Massa Lombarda, sono stati arrestati a Bagnacavallo per furto aggravato presso un autolavaggio. Gli agenti del Commissariato di Lugo, durante un normale servizio di controllo, hanno notato i sospetti mentre caricavano un compressore industriale nel bagagliaio. La scena ha portato all’arresto dei due individui, evidenziando ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza cittadina.

Bagnacavallo (Ravenna), 12 luglio 2025 – Hanno 48 e 53 anni, il primo residente a Lugo e il secondo a Massa Lombarda, i due  uomini, entrambi italian i, tratti in arresto ieri sera a Bagnacavallo, da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lugo, per il reato di furto aggravato ai danni di un autolavaggio. I due sono stati notati dagli operatori mentre caricavano un compressore industriale nel baule della loro auto  e sono stati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso, che avevano presumibilmente utilizzato per forzare il box al cui interno era contenuto. Entrambi sono risultati avere precedenti specifici per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti; inoltre, uno dei due era destinatario di un avviso orale del Questore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it