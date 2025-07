Allerta meteo gialla in Lombardia per sabato 12 e domenica 13 luglio 2025 | temporali e grandine

Preparatevi a un weekend di meteo instabile in Lombardia, con allerta gialla per temporali e grandine nelle zone montane e prealpine. Sebbene la pianura rimanga generalmente al riparo dall’allerta, i temporali intensi e le grandinate potrebbero comunque arrivare fino alle aree più basse. Dopo una mattinata di miglioramento domenicale, si prevedono temporali sui rilievi e venti forti sulla pianura orientale. Il maltempo, con allerta arancione, infatti, riguarda il...

Tempo instabile in questo weekend di luglio in Lombardia, in particolare su Alpi, Prealpi con possibili precipitazioni intense e grandinate che possono spingersi fino alla pianura, che però generalmente non sarĂ interessata dall'allerta. Dopo un miglioramento nelle mattinata di domenica, sono previsti poi temporali sui rilievi, vento forte con precipitazioni sulla bassa pianura orientale. Il maltempo, con allerta arancione, infatti, riguarda il Veneto. Lombardia, piogge e temporali su Alpi e Prealpi. Per la seconda parte di oggi, 12 luglio, secondo il bollettino meteo della Regione, la Lombardia vedrĂ lo sviluppo di locali rovesci e temporali, inizialmente concentrati sulle Alpi e Prealpi.

