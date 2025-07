L' attacco di Fratelli d' Italia per il no alla via dedicata a Cossetto insorge l' associazione Partigiani | Totale ignoranza degli eventi

L’attacco di Fratelli d’Italia contro l’intitolazione di una via a Norma Cossetto ha scatenato un acceso dibattito, coinvolgendo anche l’Associazione Partigiani. La polemica, alimentata da un’interpretazione parziale degli eventi, mette in luce quanto la memoria storica possa diventare terreno di scontro politico e ideologico. È fondamentale approfondire e rispettare i fatti per evitare che ignoranza e incomprensioni compromettano il valore della memoria condivisa.

Si accende lo scontro dopo la conferenza stampa di Fratelli d'Italia che contestato con tanto di conferenza stampa il rigetto della proposta di intitolazione di una via o di uno spazio pubblico alla memoria di Norma Cossetto, studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: fratelli - italia - cossetto - attacco

Ostia, Riccardo Maiani approda in Fratelli d’Italia - Ostia, 15 maggio 2025 – Riccardo Maiani entra a far parte di Fratelli d’Italia. Con entusiasmo, il Consigliere comunale Stefano Erbaggi e il dirigente romano Dario Antoniozzi accolgono il nuovo membro, esprimendo la loro determinazione a collaborare per il bene della comunità.

NORMA COSSETTO: quelli che non dimenticano il dramma delle foibe Vai su Facebook

L'attacco di Fratelli d'Italia per il no alla via dedicata a Cossetto, insorge l'associazione Partigiani: Totale ignoranza degli eventi; Fratelli d’Italia propone ai sindaci della zona sud una targa a Norma Cossetto e le vittime delle foibe; Foibe, Tarasconi: «Soresi getta benzina sul fuoco».

Norma Cossetto, FdI: “Solo qui si boccia l’intitolazione, questo è un caso nazionale” - Gioveni, Currò e Carbone all'attacco della commissione toponomastica dopo il secondo "no" a uno spazio pubblico intitolato alla giovane: "Un affronto" The post Norma Cossetto, FdI: “Solo qui si boccia ... Da msn.com

Fratelli d’Italia all’attacco: "Noi da sempre contro mafie e criminalità. Pd, silenzi e patti inutili" - Il deputato Francesco Michelotti, membro della Commissione antimafia ribatte alle posizioni del senatore dem Verini sulla questione illegalità . msn.com scrive