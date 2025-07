Vandali nella notte in una scuola di Pordenone | muri mobili e lavagne con scritte ingiuriose

Un atto deplorevole scuote la comunità di Pordenone: nella notte tra venerdì e sabato, ignoti vandali hanno preso di mira una scuola primaria, imbrattando muri, arredi e lavagne con scritte ingiuriose. Un gesto che ferisce l’intero tessuto scolastico e sociale della città. La condanna è unanime, ma ora occorre agire per tutelare il nostro patrimonio educativo e prevenire simili episodi in futuro.

Vandali in atto, nella notte tra venerdì e sabato 12 luglio, in una scuola primaria di Pordenone. Ignoti si sono introdotti nell'edificio imbrattando muri e arredi e provocando danni. Ferma condanna dal sindaco e dall'assessore all'istruzione del Comune. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

