Superbike splendida rimonta di Danilo Petrucci a Donington | il pilota ternano va ancora a podio

Superbike a Donington ha regalato emozioni intense, e Danilo Petrucci ha stupito tutti con una rimonta spettacolare che lo ha portato sul podio, partendo dalla nona posizione. Il pilota ternano conquista il suo settimo podio della stagione, un meraviglioso risultato che rafforza la sua posizione nella classifica generale e dimostra ancora una volta il suo talento e tenacia in pista. Un finale di gara che resterà nella memoria degli appassionati.

Ottimo risultato per Danilo Petrucci nella gara uno del weekend di Superbike a Donington. Per il pilota ternano un bel terzo posto in rimonta, partendo da nono sulla griglia di partenza. Settimo podio della stagione per Petrucci, tutti terzi posti, risultato che gli consente di rafforzare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: petrucci - superbike - rimonta - danilo

Superbike, Toprak Razgatlioglu è un fulmine e centra la Superpole a Most davanti a Bulega e Petrucci - Toprak Razgatlioglu è un vero fulmine in pista e ha conquistato la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del Mondiale Superbike 2025.

Quarto podio consecutivo in Superbike per Danilo Petrucci che a Misano Adriatico compie una straordinaria rimonta e chiude al terzo posto in Gara 1, sabato pomeriggio. Il 9 del Barni Racing Team era partito dalla terza fila, poi ha messo in fila una serie di sor Vai su Facebook

Superbike, splendida rimonta di Danilo Petrucci a Donington: il pilota ternano va ancora a podio; UNA DOMENICA IN RIMONTA PER PETRUCCI: Posso essere contento, ma dall’altro lato, i primi tre sono un passo avanti…; Superbike, Danilo Petrucci in grande spolvero: ancora un podio in rimonta.

SBK, LIVE Superpole Superbike Donington: la diretta minuto per minuto - Bulega e Toprak sono pronti a contendersi la pole position, con Petrucci e i gemelli Lowes in agguato ... Segnala gpone.com

Donington 2025, Gara-1: Assolo di Razgatlioglu, sul podio Bulega e Petrucci - 1 della Superbike a Donington portandosi a - formulapassion.it scrive