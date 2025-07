Acerbi Inter | niente Al Hilal per il centrale ex Lazio? Non si esclude un futuro ancora in nerazzurro per il difensore

Le voci di un possibile trasferimento di Acerbi all’Al Hilal sembrano raffreddarsi, lasciando spazio a un futuro ancora incerto con l’Inter. Il difensore centrale, pilastro della linea difensiva nerazzurra, potrebbe dunque continuare la sua avventura in maglia interista anche nella prossima stagione. Con il mercato in fermento e le trattative ancora aperte, il destino di Acerbi si configura come un nuovo capitolo tutto da scrivere.

Acerbi Inter, si defila l'Al Hilal per il difensore centrale nerazzurro? Ecco tutte le novità sul leader del reparto arretrato della Beneamata. Nonostante i sondaggi di Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell' Al Hilal da circa un mese, il futuro di Francesco Acerbi sembra essere ancora a tinte nerazzurre. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la pista che porterebbe il difensore italiano in Arabia Saudita è ormai da escludere. Il club saudita, supportato dal fondo sovrano, sta orientando le proprie strategie di mercato verso profili considerati più futuribili: non esclusivamente giovani, ma nemmeno calciatori nella fase conclusiva della carriera.

