messico accordo ingiusto con gli usa sui dazi

Le tensioni tra Messico e Stati Uniti si intensificano con l'annuncio dei nuovi dazi del 30%, che il Messico ha definito un “accordo ingiusto”. Durante i colloqui di venerdì, il governo messicano ha espresso forte disapprovazione, sottolineando come questa decisione possa aggravare le relazioni bilaterali. La questione si prospetta complessa e rischia di scuotere gli equilibri economici regionali, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le prossime mosse di entrambe le nazioni.

Il Messico ha criticato l'annuncio da parte di Donald Trump di dazi del 30% per il paese centroamericano, definendolo un " accordo ingiusto ". Il Messico è stato informato dei nuovi dazi - che Trump ha dichiarato sarebbero entrati in vigore entro il 1° agosto - durante i colloqui negli Stati Uniti di venerdì. "Abbiamo detto al tavolo che si trattava di un accordo ingiusto e che non eravamo d'accordo", hanno dichiarato i ministeri dell'Economia e degli Esteri messicani in una dichiarazione congiunta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net