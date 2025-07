Tragedia sfiorata cade un palo in mezzo alla strada | vigili del fuoco al lavoro

Una scena che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia a Monza: un palo si spezza e cade in mezzo alla carreggiata, mentre i vigili del fuoco sono già al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Per fortuna, grazie all’intervento tempestivo, nessuno è rimasto ferito. Un episodio che ricorda quanto sia importante monitorare e tutelare le infrastrutture stradali. La città si chiede ora come evitare simili rischi in futuro.

Tragedia sfiorata a Monza, in viale Libertà, poco prima del sottopasso che conduce verso il centro. Nella giornata di oggi, sabato 12 luglio, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti è caduto il pezzo di ferro che faceva da arco (per indicare la massima altezza di passaggio dei mezzi). Da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

