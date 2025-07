Dazi Trump invia la lettera all’Ue | A partire dal primo agosto introdurremo tariffe al 30% Ma la trattativa resta aperta

Il clima tra Stati Uniti e Unione Europea si infiamma: Donald Trump annuncia l’introduzione di dazi al 30% sulle merci europee a partire dall’1 agosto. Una mossa che rischia di scuotere il commercio globale, mentre le trattative proseguono aperte. La partita è ancora in corso, ma le tensioni sono alte: come evolverà questa disputa commerciale? Solo il tempo potrà dirlo.

«A partire dall’1 agosto, introdurremo dazi al 30% sulle merci in arrivo dall’Unione Europea». Ad annunciarlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una lettera indirizzata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e pubblicata su Truth. La misura, ha sostenuto Trump, ha lo scopo di cercare di colmare una relazione commerciale «lontana dall’essere reciproca». Trump invia la lettera sui dazi all’Ue: saranno al 30%. Stessa misura anche per il Messico. Trump ha inviato una lettera anche alla presidente del Messico Claudia Sheinbaum, annunciando ugualmente dazi al 30% dal 1° agosto in mancanza di un accordo commerciale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dazi, Trump invia la lettera all’Ue: «A partire dal primo agosto introdurremo tariffe al 30%». Ma la trattativa resta aperta

