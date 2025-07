Omicidio in ospedale infermiere in carcere | nel corpo della vittima tracce del farmaco ‘killer’

Un nuovo inquietante caso scuote la sanità italiana: un infermiere del Ravennate è stato arrestato con l’accusa di aver causato la morte di un anziano paziente nell’ospedale di Argenta. Le indagini hanno rivelato tracce di un farmaco chiamato "killer" nel corpo della vittima, sollevando domande sulla sicurezza e sulle responsabilità all’interno delle strutture sanitarie. La vicenda si sviluppa in un contesto di crescente attenzione pubblica sulla tutela dei pazienti e sulla prevenzione di tragedie come questa.

Ferrara, 12 luglio 2025 – E’ stata disposta la custodia cautelare in carcere per l’infermiere del Ravennate accusato di omicidio volontario in relazione alla morte di un paziente 83enne che era ricoverato nel reparto lungodegenza dell'ospedale di Argenta (Ferrara), avvenuta il 5 settembre scorso. L'uomo è stato fermato nei giorni scorsi dai carabinieri di Ferrara, che indagano. Oggi il gip di Ravenna, pur non convalidando il fermo per non aver ravvisato pericolo di fuga, ha disposto la misura di custodia cautelare in carcere valutando la gravità del quadro indiziario e il pericolo di possibile inquinamento prove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio in ospedale, infermiere in carcere: nel corpo della vittima tracce del farmaco ‘killer’

