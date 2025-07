Dazi Von der Leyen non si scompone | Pronte contromisure per Trump ma preferiamo negoziati

La Commissione europea si mostra ferma e determinata di fronte alle recenti tensioni sui dazi, con Ursula von der Leyen che annuncia contromisure pronte a tutela degli interessi europei, pur preferendo sempre il dialogo e i negoziati. In un clima di sfida e diplomazia, l’Europa dimostra di non lasciarsi intimidire, pronta a difendere i propri valori e le proprie economie. Una posizione che sottolinea la volontà di mantenere aperte le vie del confronto, evitando escalation…

La presidente della Commissione europea ha annunciato di aver ricevuto in anticipo la notizia delle intenzioni di Trump. La lettera inviata alla presidente è stata dunque una mera finalitĂ , necessaria a teatralizzare ancora di piĂą la scelta delle aliquote da parte del Tycoon. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Von der Leyen non si scompone: “Pronte contromisure per Trump, ma preferiamo negoziati”

